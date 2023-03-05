Salih Uçan, 3. kez gol sevinci yaşadı!

Karşılaşmanın 40. dakikasında attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Salih Uçan, bu sezon 3. kez fileleri havalandırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Salih Uçan, 3. kez gol sevinci yaşadı!
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05 Mart 2023 22:23
Karşılaşmanın 40. dakikasında attığı golle Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren Salih Uçan, bu sezon 3. kez gol sevinci yaşadı.

Korner vuruşu sonrasında yaşanan karambolde topu fileleri gönderen Salih, bu sezon Corendon Alanyaspor ve Yukatel Kayserispor maçlarında da fileleri havalandırmıştı.

Salih Uçan, 60. dakikada yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.
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