Sakarya'da Şampiyonlar Ligi maçı!

Sakarya, Şampiyonlar Ligi maçına ev sahipliği yapacak. Shakhter Soligorsk ile Maribor Şampiyonlar Ligi maçının tarihi de netleşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Sakarya'da Şampiyonlar Ligi maçı!
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24 Haziran 2022 15:02
Belarus takımı Shakhter Soligorsk ile Maribor arasındaki karşılaşmanın nerede oynanacağı netleşti. Şampiyonlar Ligi maçına Sakarya ev sahipliği yapacak.

SAKARYA'DA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI

UEFA İcra Komitesi'nin, Avrupa kupalarına katılacak olan Belarus kulüplerinin maçlarını tarafsız sahada ve seyircisiz oynanmasına karar vermesinin ardından müsabaka için Sakarya seçildi.

SHAKHTER - MARIBOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Bu çerçevede Şampiyonlar Ligi'nde Shakhter Soligorsk'un, Maribor ile oynayacağı karşılaşmanın 13 Temmuz Çarşamba günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanmasına karar verildi.

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