Belarus takımı Shakhter Soligorsk ile Maribor arasındaki karşılaşmanın nerede oynanacağı netleşti. Şampiyonlar Ligi maçına Sakarya ev sahipliği yapacak.



SAKARYA'DA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI



UEFA İcra Komitesi'nin, Avrupa kupalarına katılacak olan Belarus kulüplerinin maçlarını tarafsız sahada ve seyircisiz oynanmasına karar vermesinin ardından müsabaka için Sakarya seçildi.



SHAKHTER - MARIBOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?



Bu çerçevede Şampiyonlar Ligi'nde Shakhter Soligorsk'un, Maribor ile oynayacağı karşılaşmanın 13 Temmuz Çarşamba günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanmasına karar verildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ