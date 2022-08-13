Sait Karafırtınalar: 'Çok iyi reaksiyon verdik'

TFF 1. Lig'in ilk haftasında Manisa FK'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, maçın 54. dakikasında oyuncuları Oulare'nin kırmızı kartla oyun dışı kalmasına takımının iyi yanıt verdiğini ve bu sayede maçtan 3 puanla ayrıldıklarını söyledi.



Sait Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ilk haftasında aldıkları sonucun çok değerli olduğunu kaydetti.



Sıcak bir havada yapılan karşılaşmada eksik oynamanın kolay olmadığını aktaran Karafırtınalar, şu ifadeleri kullandı:



"Karışımızda beklediğimiz bir Manisa takımı vardı. Nizamettin ve Gakpa ile pozisyonlar arayacaklarını biliyorduk, ona göre önlemlerimizi aldık. Kazanmak için 2 ortak oyuncumuzu devreye soktuk. Beklemediğimiz bir anda stoperimizin atıldı ancak takımımız buna iyi reaksiyon gösterdi. Zaman zaman pozisyonlar bulduk neticede 90+1 de gelen golle kazanmak bizi mutlu etti."





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