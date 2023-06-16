Sacramento, Bradley Beal'ı radarına aldı!

Sacramento Kings'in, Washington Wizards guardı Bradley Beal'ı takas etme ihtimali olabilecek takımlar arasına katıldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Sacramento, Bradley Beal'ı radarına aldı!
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16 Haziran 2023 13:23
Sacramento Kings'in, Washington Wizards guardı Bradley Beal'ı takas etme ihtimali olabilecek takımlar arasına katıldığı bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania ve Sam Amick, Beal'ın Kings'le bir anlaşmaya varabilmek için kontratındaki takas vetosundan vazgeçmeyi düşünebileceğini iddia ettiler.

Kings ve Wizards'ın şu anda Beal üzerinde bir işlem gerçekleştirmeleri için net bir yol gözükmediği de söylendi.

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