Sacha Boey sahalara dönüyor!

Bayern Münih, ara transfer döneminde Galatasaray'dan kadrosuna kattığı Sacha Boey'in yaşadığı sakatlığın ardından bugün bireysel antrenmanlara başladığını duyurdu.

, Fotoğraf; fcbayern.com
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Sacha Boey sahalara dönüyor!
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09 Nisan 2024 15:10
Alman devi Bayern Münih, Fransız futbolcu Sacha Boey'in sakatlığını atlatıp bugün bireysel antrenmanlara başladığını açıkladı.

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, bir süredir sakatlığı sebebiyle forma giyemiyordu.

Bavyera ekibi, oyuncunun sağlık durumu hakkında bir bilgilendirme yayınladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Sacha Boey'in sakatlığını atlattığı ve bireysel antrenmanlara başladığı ifade edildi.

Yıldız futbolcu, antrenman esnasında sakatlanmış ve forma giyememişti.

2 MAÇA ÇIKTI

Bayern Münih ile 2 maça çıkan Boey, bu iki maçta toplamda 109 dakika sahada kalmıştı.   

 
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