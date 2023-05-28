Sacha Boey'a, Nelsson tarifesi: 25 milyon Euro!

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey İngiliz kulüplerinin radarında. Sarı Kırmızılılar, 22 yaşındaki oyuncuya Nelsson için istediği 25 milyon euroluk fiyat belirledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sacha Boey'a, Nelsson tarifesi: 25 milyon Euro!
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28 Mayıs 2023 13:19
Victor Nelsson için sezon içinde Sevilla ve Atalanta'dan gelen teklifleri reddeden Galatasaray, Tottenham'ın listesindeki Danimarkalı stoperine 25 milyon Euro değer biçti.

Nelsson'un sözleşmesinde yazan serbest kalma bedeli, Sacha Boey için de geçerli. Sarı-kırmızılı kulüp, başta Arsenal olmak üzere birçok Avrupa kulübünü peşine takan Boey için 25 milyon Euro istiyor.

Menajerlik şirketini değiştiren Fransız sağ bek, kariyerine İngiltere'de devam etmeye sıcak bakıyor.

G.Saray'ın 1 milyon 150 bin Euro'ya transfer ettiği Boey'u, İngiliz basınına göre Arsenal ile Brighton isterken, sarı-kırmızılılar bonuslarla 18 milyon Euro'ya ulaşan teklifleri geri çevirdi.

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