S.I. analisti: "Kawhi, LeBron'la aynı klasmanda değil!"

Sports Illustrated'ın NBA analisti Robin Lundberg, LA Clippers'ın yıldızı Kawhi Leonard'ın, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile "aynı klasmanda olmadığını" kanıtladığını söyledi.



LeBron'un her hareketinin, uzun yıllardır ince elenip sık dokunmasına ve eleştiri kaynağı olmasına rağmen, Kawhi'ın başarısızlıkları konusunda insanların genel olarak sessiz olması, bazı analistlerin dikkatini çekmiş durumda.



Çoğu analist, serinin son üç maçında Kawhi'ın, Denver Nuggets'a karşı Batı yarı finallerinde kötü bir performans gösterdiği gerçeğinin üzerinde fazla durmamıştı.



"ARTIK EN İYİ OYUNCU TARTIŞMASINDA YOK"



Bu nedenle Lundberg, Leonard'ın LeBron James ile artık aynı klasmanda bulunmadığına ilişkin argümanını şu şekilde detaylandırdı:



"Kawhi Leonard, kendisini NBA'in en iyi oyuncusu tartışmasından çıkardı. Aslında, Nikola Jokic ve Jamal Murray, LA Clippers'ın Denver Nuggets tarafından elenmesine neden olan utanç verici 7. maçta, hem Kawhi hem de Paul George karşısında sahadaki en iyi iki oyuncuydu."



Lundberg'e göre, Kawhi'ın genel kariyer istatistiklerine bakıldığında, tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında yer almıyor:



"Kawhi, takımı 3-1'lik seriyi verirken, 6/22 isabetle sadece 14 sayıda kaldı. Bu durum özellikle Leonard'a ayrı zarar veren bir şey, çünkü GOAT'ların istatistiksel profilinden yoksun."



"REPÜTASYONU, BÜYÜK DARBE ALDI..."



Leonard, geçtiğimiz yaz Lakers'ta LeBron ve Anthony Davis ile aynı takımda olmak istemediği için çok övgü almıştı. İnsanlar kendisini bir kazanan olarak görüyordu, keza San Antonio Spurs'le kazandığı ilk yüzüğünden sonra, Toronto Raptors ile Finaller MVP'si olduğu bir maratondan çıkıyordu.



Ancak Lundberg, her iki şampiyonluğu da küçümseyerek, kendisinin gerçek kazanma doğasını sorguladı. Biri için Spurs'ün kazanmaya odaklı yapısını, diğerini ise Golden State Warriors ve LeBron James'in önemli sakatlıklarını gösterdi:



"Şöhretinin çoğu kazanma üzerine bir gizeme dayanıyordu. Ve bir şampiyonluk takımını gönüllü olarak bıraktıktan ve sonraki sezonda onların yine kendisi kadar ileri gittiklerini gördükten sonra, bu repütasyonu büyük bir darbe aldı ve birçok kişi, kazandığı iki şampiyonluğun, San Antonio Spurs'un genel yapısı ve Golden State Warriors ile LeBron James'in sakatlıkları sayesinde olduğunu söylüyor."



"İŞİ DAHA DA ZORLAŞACAK"



Lundberg argümanını, Kawhi'ın LeBron James ile aynı tartışmada yer alması bir tarafa, Kevin Durant'ın tam güçle geri döneceği ve Luka Doncic'in NBA'de fırtına gibi esmeye devam edeceğinden ötürü, Kawhi'ın ligin zirvesine geri dönme konusunda daha da zorlanacağını belirterek sonuçlandırdı:



"Ve ligin zirvesinde olmak söz konusu olduğunda, bu durum Kevin Durant gibileri geri döndükçe ve Luka Doncic gibileri ortaya çıktıkça daha da zorlaşacak bir şey. O zaman, Leonard'ın alacağı eleştirilerin çoğunu gerçekten haksız kılan bir standart olacak, ancak ligdeki en iyi oyuncu olarak görülmek için, LeBron ile aynı cümlede yer almanız gerekir."



