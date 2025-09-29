29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Ryan Babel'den Galatasaray'a Liverpool uyarısı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'a, eski futbolcusu Ryan Babel'den uyarılar geldi.

29 Eylül 2025 16:28
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İngiliz ekibi Liverpool ile kaşı karşıya gelecek.

Oynanacak müsabaka öncesi, futbolculuk döneminde hem Liverpool hem de Galatasaray forması giyen Hollandalı eski futbolcu Ryan Babel, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"RAMS PARK, RAKİP İÇİN ÇOK ZORDUR"


Karşılaşmanın her sonuca açık olduğunu belirten Babel, "Galatasaray her zaman zorlu bir rakiptir çünkü çok iyi bir kadrosu var ve sezona çok iyi başladı. Frankfurt karşısında istenmeyen bir sonuç alındı ama RAMS Park'ta oynanacak maçlar her rakip için çok zordur" ifadelerini kullandı.

"HİÇ KİMSE TÜRKLER GİBİ DEĞİL"

RAMS Park ile Anfield arasında kıyas yapan Hollandalı eski futbolcu, "Atmosferleri arasında farklar var. İki stadyum da eşsiz. İngilizler kesinlikle futbola çok tutkulu ama Türk taraftarların tutkusunu gördüğünüzde hiç kimsenin onlar gibi olmadığını anlıyorsunuz. Onlar gibi bir taraftar topluluğu dünyada yok" dedi.

"ISAK VE GRAVENBERCH ÇOK TEHLİKELİ"

Liverpool'un dikkat edilmesi gereken oyuncularını da değerlendiren Babel, Sarı-Kırmızılılar'ı "Galatasaray özellikle Isak'a dikkat etmeli. Henüz yüzde 100 formunda değil ama çok tehlikeli bir oyuncu. Ayrıca Gravenberch orta sahayı domine eden, sezona çok iyi başlayan bir futbolcu. Böyle oyuncuların değeri çoğu zaman geri planda kalıyor çünkü hep golcüler konuşulur. Oysa maçın kontrolü çoğunlukla orta sahada olur. Galatasaray'ın Gravenberch'e karşı ekstra önlem alması gerekiyor." ifadeleriyle uyardı.

"SANE ÇOK BÜYÜK BİR PROFESYONEL"

Galatasaray'ın yeni yıldızlarından Leroy Sane hakkında da konuşan Babel, "Leroy Sane çok yetenekli, kariyeri zaten bunun kanıtı. Belki biraz daha form tutması gerekiyor ama takıma çok katkı vereceği kesin. Galatasaray'ın bugünkü kadrosu, benim oynadığım döneme kıyasla çok daha tecrübeli ve yetenekli. Biz o zaman gelişmeye çalışan bir takımdık, şimdiki takım ise hem ligde hem Avrupa'da başarı için çok daha hazır." sözlerini sarf etti.

 

 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
