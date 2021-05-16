Ryan Babel: 'Beşiktaş'ı tebrik ederim'

Galatasaray'da Yeni Malatyaspor maçının ardından 2 gol averajıyla şampiyonluk giderken Ryan Babel'den bir paylaşım geldi.



Ryan Babel açıklamasında, "Son saniyeye kadar denedik ama maalesef yeterli olmadı. Hem takım hem de benim için inişli çıkışlı uzun bir sezondu. Koronavirüs ve fıtık ile baş etmek kolay değildi ama kendimi zorladım. Bu sezon zor zamanlarda bizi destekleyenlere teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray'a değer veriyorum. Beşiktaş'a tebrikler! Tüm sezon boyunca iyi mücadele ettiler" dedi.



34 yaşındaki Hollandalı oyuncu bu sezon ligde 32 maçta 7 gol ve 5 asistle oynadı.



