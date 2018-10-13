EFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 14 Ekim Pazar günü A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Rusya, hazırlıklarını tamamladı.
Rusya A Milli Futbol Takımı, Yug-Sport Spor Kompleksi'ndeki sahada teknik direktör Stanislav Cherchesov yönetiminde karşılaşma için son antrenmanını yaptı.
İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan idmanda, koşu ve pas organizasyonlarının ardından taktik çalışmaya geçildi.
Rusya, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladıktan sonra kamp yapacağı otele geçti.
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Rusya A Milli Futbol Takımı, Yug-Sport Spor Kompleksi'ndeki sahada teknik direktör Stanislav Cherchesov yönetiminde karşılaşma için son antrenmanını yaptı.
İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan idmanda, koşu ve pas organizasyonlarının ardından taktik çalışmaya geçildi.
Rusya, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladıktan sonra kamp yapacağı otele geçti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın