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Rusya, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

Rusya A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta yarın A Milli Futbol Takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kaynak: AA
Rusya, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı
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13 Ekim 2018 14:25
EFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 14 Ekim Pazar günü A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak Rusya, hazırlıklarını tamamladı.

Rusya A Milli Futbol Takımı, Yug-Sport Spor Kompleksi'ndeki sahada teknik direktör Stanislav Cherchesov yönetiminde karşılaşma için son antrenmanını yaptı.

İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan idmanda, koşu ve pas organizasyonlarının ardından taktik çalışmaya geçildi.

Rusya, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladıktan sonra kamp yapacağı otele geçti.

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