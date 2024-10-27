Rusya'da Ebrar Karakurt'u çileden çıkaran hareket!

Voleybol kariyerini Rusya'da sürdüren milli voleybolcu Ebrar Karakurt, cumartesi günü oynanan maçta adeta çılgına döndü.



Ebrar Karakurt'un forma giydiği Kaliningrad rakibi Dinamo Metar'ı setlerde 3-2 mağlup ederken Ebrar Karakurt maçta 25 sayı ve 5 blok ile oynadı.



EBRAR'IN SEVİNCİNİ HAZMEDEMEDİ



Maç içinde Dinamo Metar'ın başantrenörünün yaptığı hareket ise Rusya'da gündem oldu. Ebrar Karakurt'un aldığı bir sayı sonrası yaptığı sevince sinirlenen Dinamo Metar başantrenörü, milli oyuncuyu hakeme şikayet etti.



Şikayetin ardından yanındaki su şişesini alan antrenör Ebrar Karakurt'un hücum yaptığı yere fırlattı.



"BÜYÜK SAYGISIZLIK"



Mücadelenin ardından olaya tepki gösteren Ebrar Karakurt sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sahada gördüğüm en büyük saygısızlık. Bunu asla kabul etmiyorum... Voleybol sporuna yakışmayan bu hareketten dolayı karşı takım hocasını kınıyorum. Söylenecek çok şey yok" ifadelerini kullandı.



