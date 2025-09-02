Rüştü Reçber'in oğlu Mehmet Reçber transfer oldu!

Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in oğlu Mehmet Burak Reçber, İskoçya'nın Hamilton Academical takımına transfer oldu.

calendar 02 Eylül 2025 19:28
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Rüştü Reçber'in oğlu Mehmet Reçber transfer oldu!
İskoçya Birinci Ligi (League One) ekibinden yapılan açıklamada, Queens Park Rangers forması giyen 18 yaşındaki oyuncunun Hamilton Academical'ın uzun vadeli hedeflerinde önemli rol oynayacağı kaydedildi.

Futbol direktörü Gerry Strain, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Şeref Zengin, 2023'ten bu yana kulübümüzün sahibi olduğu için şanslıyız. Bu, sadece Hamilton Academical için değil, Türkiye ve futbol geleneğiyle olan bağımız için de heyecan verici yeni bir sayfa. Mehmet'in gelişimini desteklemeyi ve onun yolculuğunu her iki ülkenin tutkulu taraftarlarıyla paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



