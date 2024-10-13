Beşiktaş'ta devre arasında yapılacak transfer çalışmaları için hareketlilik başlarken, gidecek oyuncular yeni takviyeler için büyük önem arz ediyor.
RUSYA'YA DÖNECEK
Siyah beyazlılar transferin son günlerinde Alex-Oxlade Chamberlain'i elden çıkaramadığı için kadrosuna bir yabancı takviyesi daha yapamamıştı. Ocak ayında ise işler daha hızlı ilerleyecek gibi. Siyah beyazlıların kapısı şimdiden çalınmaya başladı. Bahtiyar Zaynutdinov için Moskova'nın iki kulübü şimdiden yarışa girdi.
HOCA DA ONAYLADI
Lokomotiv Moskova ve Dinamo Moskova, Rus Ligi'nin iyi bilen Kazak oyuncuyu kadrosuna katmakta kararlı. Yönetim bu transfer için 4 milyon avroluk gelir bekliyor. Süper Lig'e uyum sağlamayan ve Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen 26 yaşındaki oyuncunun satışına Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst da onay verdi. Beşiktaş'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bahtiyar Zaynutdinov, siyah beyazlı kulüpten yıllık 1,2 milyon avro kazanıyor.
Rus kulüpleri Bahtiyar için yarışa girdi!
Beşiktaş'ta devre arası transfer çalışmaları hızlanırken, gidecek oyuncuların durumu yeni takviyeler için kritik önem taşıyor. Rusya'ya dönecek olan Bahtiyar Zaynutdinov için Lokomotiv ve Dinamo Moskova'nın transfer yarışına girdiği bildirildi.
Beşiktaş'ta devre arasında yapılacak transfer çalışmaları için hareketlilik başlarken, gidecek oyuncular yeni takviyeler için büyük önem arz ediyor.
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