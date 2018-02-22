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Ruben Semedo, 3. kez gözaltına alındı!

La Liga takımlarından Villarreal'in Portekizli defans oyuncusu Ruben Semedo, son 4 ayda 3. kez gözaltına alındı...

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ruben Semedo, 3. kez gözaltına alındı!
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22 Şubat 2018 19:13
La Liga takımlarından Villarreal'in Portekizli futbolcusu Ruben Semedo, gözaltından kurtulamıyor... Semedo, bu kez bir adamı alıkoyduğu ve şiddet uyguladığı için göz altına alındı.

Son 4 ayda 3. kez gözaltına alınan Portekizli defans oyuncusu, hakim karşısına çıkarken bir adamın evine zorla girip, şiddet uyguladığı suçlamasıyla gözaltına alındı.

DAHA ÖNCE DE SİLAHLI KAVGAYA KARIŞMIŞTI

23 yaşındaki futbolcu, daha önce de bir gece kulübünde silahlı kavgaya karışmış ve birisinin kafasında cam şişe kırmıştı.

Genç futbolcunun son 4 ayda 3. kez gözaltına alınması İspanya'da tartışma konusu olurken Villarreal'in Ruben Semedo'nun sözleşmesini fesh etmesi bekleniyor.

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