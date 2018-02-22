Ruben Semedo, 3. kez gözaltına alındı!

🚔👮‍♂️ Villarreal'in Portekizli defans oyuncusu Ruben Semedo, son 4 ayda 3. kez gözaltına alındı. Bu kez suçu, bir adamı alıkoymak ve şiddet uygulamak... pic.twitter.com/S1tJPEWfZ7



— Sporxtv (@sporxtv) 22 Şubat 2018

La Liga takımlarından'in Portekizli futbolcusu, gözaltından kurtulamıyor... Semedo, bu kez bir adamı alıkoyduğu ve şiddet uyguladığı için göz altına alındı.Son 4 ayda 3. kez gözaltına alınan Portekizli defans oyuncusu, hakim karşısına çıkarken bir adamın evine zorla girip, şiddet uyguladığı suçlamasıyla gözaltına alındı.23 yaşındaki futbolcu, daha önce de bir gece kulübünde silahlı kavgaya karışmış ve birisinin kafasında cam şişe kırmıştı.Genç futbolcunun son 4 ayda 3. kez gözaltına alınması İspanya'da tartışma konusu olurken Villarreal'in Ruben Semedo'nun sözleşmesini fesh etmesi bekleniyor.