Serbest oyuncu Rajon Rondo, Golden State Warriors guardı Chris Paul ile yıllardan beri süregelen rekabeti hakkında konuştu.



On yılı aşkın süredir NBA'de en bilinen bireysel rekabetlerden birine sahip olan Rondo ve CP3 ikilisi, sıklıkla birbiriyle karşılaştırılan oyunculardı.



Rondo, eski oyuncu JJ Redick'in podcast'inde bu konuya değinerek, Paul ile arasındaki "düşmanlığının" yatıştığını şu şekilde gösterdi:



"Trevor Ariza ikimizin ortak arkadaşıydı ve o da her zaman pek çok benzerliğimiz olduğunu söylerdi. Belki de bu yüzden bu kadar alınganız ve birbirimize karşı bu şekilde rekabet ediyoruz. Açıkçası ona ve kariyerinde ortaya koyduklarına karşı saygım çok büyük."



Redick de, Clippers'ta takım arkadaşı olmadan önce kendisinin ve CP3'nin olumlu bir ilişkisi olmadığını söylemişti.



