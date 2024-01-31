Ronaldo - Messi karşılaşması öncesi şok sakatlık!

Riyad Sezon Kupası'nda Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami ile karşılaşacak Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ronaldo - Messi karşılaşması öncesi şok sakatlık!
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31 Ocak 2024 18:01
Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a Riyad Sezon Kupası'nda Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami maçı öncesi kötü bir haber geldi. 

CRISTIANO RONALDO SAKAT

Al-Nassr Teknik Direktörü Luis Castro, 1 Şubat Perşembe günü Inter Miami ile oynanacak maçta Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceğini açıkladı. 

ARABİSTAN'DAN FLAŞ BİR İDDİA

Öte yandan Cristiano Ronaldo'nun sakatlık haberinin ardından Suudi Arabistan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Futbol kariyerlerinde son kez karşılaşacak olan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin rakip olma şanslarının olduğu belirtildi. 

Haberde, Al-Nassr'ın Inter Miami'den sonra oynayacağı Al-Hilal maçında Cristiano Ronaldo'nun sakatlığının düzelmesi durumunda Inter Miami forması giyen Messi'nin 1 maçlığına Al-Hilal forması giyebileceği öne sürüldü. 

 

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