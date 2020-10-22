Ronaldo - Messi düellosuna koronavirüs darbesi

Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı. Ronaldo, 28 Ekim'deki Juventus - Barcelona karşılaşmasında forma giyemeyecek



Correio da Manha'nın haberine göre, Maçtan bir hafta önce yapılan testlerde oyuncunun negatif olması gerekirken Ronaldo'nun testinin pozitif devam ettiği bildirildi.



Böylelikle 28 Ekim'de oynanacak dev mücadelede Ronaldo - Messi rekabetinin izlenemeyeceği aktarıldı.



