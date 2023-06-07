Ronaldo: 'Madrid'e geri döneceğim'

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, bir tanıtım etkinliği için Madrid'e gitti. Etkinlik alanında hayranları tarafından yoğun ilgi gören Ronaldo önemli açıklamalarda bulundu.



Geçtiğimiz ocak ayında Manchester United'dan ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutan Ronaldo, ''Burada olduğum için her zaman mutluyum, İspanya'ya çok yatırım yapıyorum. İspanya'yı çok seviyorum. Burada bir evim var ve burada yaşamayı umuyorum. Emekli olduğumda yaşayacağım yerlerden biri olacak." ifadelerini kullandı.



Cristiano'nun güncel olaylar ve Suudi Arabistan hakkında da konuştu, "Suudi Arabistan'a giderek bir kapı açacağımı biliyordum. En iyi oyuncular oraya gidecek. Yakında en iyi liglerden biri olacak." dedi.



Portekizli yıldız geleceği hakkında ise, "Kariyerimde 2-3 yılım kaldı. Şuan kendime daha fazla bakmak daha da önemli. Hazır olduğum zaman kramponlarımı asacağım ve sonra kariyerimin nasıl gideceği konusunda çalışmalarım var. Bir futbol kulübüne sahip olmak istiyorum'' dedi.







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