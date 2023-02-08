'Ronaldo elinden geleni yapacak'

Atalanta forması giyen Merih Demiral, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından başlattığı yardım kampanyası ile ilgili HaberTürk'te açıklamalarda bulundu.



Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala ve Leonardo Bonucci'nin formalarını açık artırma usülüyle satışa çıkartan Merih, "Öncelikle tüm milletimize baş sağlığı diliyorum. Gerçekten çok zor bir durum. Başımız sağ olsun. Şu an Twitter'da yardım amaçlı formaları satışa çıkarıyoruz. Uzakta da olsam, işin içinde olmaya çalışıyorum. Dün Ronaldo ile konuştum, çok üzgün olduğunu ve elinden geleni yapacağını söyledi. Onun ardından formasını satışa çıkardık. Bonucci ve Dybala'nın da formalarını satışa çıkardık. Çok olumlu tepkiler aldık." dedi.



Forma satışlarından elde edilecek gelirin AHBAP'a bağışlanacağını ve bu paranın deprem bölgeleri için kullanılacağını söyleyen milli futbolcumuz, "Formaların değerleri yaklaşık olarak 5 Milyon TL'ye ulaştı. Bir saat önce Ronaldo'yla yine konuştum, kendisi video da atacak." sözlerini sarf etti.



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Merih Demiral, ayrıca Ronaldo, Dybala ve Bonucci'nin ardından Atletico Madrid'den Alvaro Morata ve Antoine Griezmann'ın da kampanyaya formalarını bağışladığını açıkladı.



Merih, "Alvaro Morata ve Antoine Griezmann ile görüştüm. Tüm takım olarak Türk halkının acısını paylaştıklarını söylediler ve kampanyamıza imzalı formalarını bağışladılar. Formanın açık artırmayla satışından elde edilecek gelir Ahbap'a bağışlanacaktır" ifadelerini yazdı.





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