29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
20:00
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
17:00
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
20:00
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
20:00
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
19:30
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

Romelu Lukaku'dan babasına veda paylaşımı

Napoli forması giyen Romelu Lukaku, babası Roger Lukaku'nun vefatının ardından sosyal medyadan bir paylaşım gerçekleştirdi.

Napoli forması giyen Belçikalı yıldız golcü Romelu Lukaku, babası Roger Lukaku'yu 58 yaşında kaybetti.

Yıldız golcü, babasının vefatının ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım gerçekleştirdi.

32 yaşındaki golcü yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bana bildiğim her şeyi öğrettiğin için teşekkür ederim. Sonsuza kadar minnettar olacağım. Hayat bir daha asla eskisi gibi olmayacak. Beni koruyor ve yönlendiriyorsun, başka hiç kimse gibi olamaz. Artık eskisi gibi olmayacağım. Acı ve gözyaşları sel gibi akıyor. Ama Tanrı bana yeniden ayağa kalkacak güç verecek. Her şey için teşekkürler, Roger Menama Lukaku, Babam

." 
