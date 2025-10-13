2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Romanya, Avusturya'yı konuk etti.Arena Nationala'da oynanan mücadeleden Romanya 1-0'lık skorla galip ayrıldı.Romanya'ya galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Virgil Ghita kaydetti.Bu maçın ardından Romanya grubunda 10 puanla 3. sırada bulunuyor. Avusturya ise 15 puanla 1. sırada yer alıyor.Gruptaki bir sonraki maçta Romanya, Bosna-Hersek'e konuk olacak. Avusturya ise deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile karşı karşıya gelecek.Romanya'da Alanyaspor forması giyen Ianis Hagi ve Çaykur Rizespor'da top koşturan Mihai Mihaila ve 90 dakika sahada kaldı. Hagi, 90+5'te Romanya'ya galibiyeti getiren golde asisti yapan isim oldu.