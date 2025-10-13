12 Ekim
San Marino-Güney Kıbrıs
0-4
12 Ekim
İskoçya-Beyaz Rusya
2-1
12 Ekim
Hollanda-Finlandiya
4-0
12 Ekim
Faroe Adaları-Çek Cumhuriyeti
2-1
12 Ekim
Danimarka-Yunanistan
3-1
12 Ekim
Litvanya-Polonya
0-2
12 Ekim
Romanya-Avusturya
1-0
12 Ekim
Hırvatistan-Cebelitarık
3-0
12 Ekim
Zambia-Niger
0-1
12 Ekim
Çad-Orta Afrika Cumhuriyeti
2-3
12 Ekim
Burkina Faso-Etiyopya
3-1
12 Ekim
Mısır-Gine Bissau
1-0
12 Ekim
Gana-Komor Adl.
1-0
12 Ekim
Mali-Madagaskar
4-1

Romanya, 90+5'te galibiyete uzandı

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu maçında Romanya, konuk ettiği Avusturya'yı 1-0 mağlup etti.

calendar 13 Ekim 2025 00:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Romanya, 90+5'te galibiyete uzandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda Romanya, Avusturya'yı konuk etti.

Arena Nationala'da oynanan mücadeleden Romanya 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Romanya'ya galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Virgil Ghita kaydetti.


Bu maçın ardından Romanya grubunda 10 puanla 3. sırada bulunuyor. Avusturya ise 15 puanla 1. sırada yer alıyor.

Gruptaki bir sonraki maçta Romanya, Bosna-Hersek'e konuk olacak. Avusturya ise deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile karşı karşıya gelecek.

IANIS HAGI'DEN ASİST

Romanya'da Alanyaspor forması giyen Ianis Hagi ve Çaykur Rizespor'da top koşturan Mihai Mihaila ve 90 dakika sahada kaldı. Hagi, 90+5'te Romanya'ya galibiyeti getiren golde asisti yapan isim oldu.

