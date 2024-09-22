İtalya Serie A'nın 5. haftasında AS Roma ile Udinese karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma 3-0'lık skorla kazandı.



Roma'ya galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Artem Dovbyk, 49. dakikada penaltıdan Paulo Dybala, 70. dakikada Tommaso Baldanzi kaydetti.



Milli oyuncumuz Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



IVAN JURIC İLE İLK GALİBİYET



Yeni teknik direktörü Ivan Juric ile ilk maçına çıkan Roma, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 6'ya çıkardı. Sezona iyi başlayan Udinese ise ilk kez yenildi ve 10 puanda kaldı.



Roma, gelecek hafta Venezia'yı ağırlayacak. Udinese ise Inter'i ağırlayacak.



