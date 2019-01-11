Roma, Ozan Kabak için Galatasaray ile masaya oturuyor

'ın genç ismiiçin Roma'nın ısrarı devam ediyor., Fatih Terim ile görüştükten sonra sezon sonuna kadar 'devam' kararı olan Ozan Kabak için bir görüşme yapacak.İtalyan basınında geniş yer bulan haberde, Monchi'nin Ozan Kabak'ın transferini yaza bırakmak istemediği ve sarı-kırmızılı kulübün yetkilileriylegünü bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.Gerçekleştirilecek görüşmenin ardından Roma'nın Ozan Kabak için son kararını vermesi bekleniyor. Roma, Galatasaray'a Ozan Kabak'ın bonservisini almak için teklifte bulunacak ancak genç oyuncuyu sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takıma kiralayacak.Galatasaray'ın genç oyuncusu Ozan Kabak da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Avrupa hayallerinin olduğunu dile getirirkenifadelerini kullanmıştı.18 yaşındaki oyuncunun 2020 yılına kadar altyapısından yetiştiği Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.