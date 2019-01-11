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Roma, Ozan Kabak için Galatasaray ile masaya oturuyor

Roma, Ozan Kabak için 11 Ocak Cuma günü bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede Roma, Ozan'ın bonservisini alıp sezon sonuna kadar Galatasaray'da kiralık olarak devam etmesini teklif edecek.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Roma, Ozan Kabak için Galatasaray ile masaya oturuyor
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11 Ocak 2019 02:25
Galatasaray'ın genç ismi Ozan Kabak için Roma'nın ısrarı devam ediyor. Roma Sportif Direktörü Monchi, Fatih Terim ile görüştükten sonra sezon sonuna kadar 'devam' kararı olan Ozan Kabak için bir görüşme yapacak.

İtalyan basınında geniş yer bulan haberde, Monchi'nin Ozan Kabak'ın transferini yaza bırakmak istemediği ve sarı-kırmızılı kulübün yetkilileriyle 11 Ocak Cuma günü bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Gerçekleştirilecek görüşmenin ardından Roma'nın Ozan Kabak için son kararını vermesi bekleniyor. Roma, Galatasaray'a Ozan Kabak'ın bonservisini almak için teklifte bulunacak ancak genç oyuncuyu sezon sonuna kadar sarı-kırmızılı takıma kiralayacak.

''HAYALLERİMDE AVRUPA'YA GİTMEK VAR AMA DOĞRU ZAMANDA...''

Galatasaray'ın genç oyuncusu Ozan Kabak da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Avrupa hayallerinin olduğunu dile getirirken ''Hayallerim ve planlarım arasında her zaman Avrupa'ya gitmek var. Ama önemli olan doğru zamanda, doğru takıma gitmek'' ifadelerini kullanmıştı.

18 yaşındaki oyuncunun 2020 yılına kadar altyapısından yetiştiği Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.



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