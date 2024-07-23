Rokas Jokubaitis, Maccabi ile anlaştı

Barcelona'dan ayrılacağının duyurulmasının ardından Rokas Jokubaitis, Maccabi Tel Aviv ile 3 yıllık anlaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Rokas Jokubaitis, Maccabi ile anlaştı
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23 Temmuz 2024 20:00
Barcelona'dan ayrılacağı duyurulan Rokas Jokubaitis'in yeni adresi belli oluyor.

THY EuroLeague ekibi Maccabi Tel Aviv, Jokubaitis ile 1 yılı opsiyonlu toplam 3 yıllığına anlaştı.

Açıklamanın kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.

Euroleague'de Zalgiris Kaunas ve Barcelona ile 6 yıllık tecrübesi bulunan yıldız isim, geçtiğimiz sezon maç başına 5.3 sayı ve 2.7 asist ortalamaları yakaladı.

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