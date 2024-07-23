Rokas Jokubaitis, Maccabi ile anlaştı

Barcelona'dan ayrılacağı duyurulan Rokas Jokubaitis'in yeni adresi belli oluyor.
THY EuroLeague ekibi Maccabi Tel Aviv, Jokubaitis ile 1 yılı opsiyonlu toplam 3 yıllığına anlaştı.
Açıklamanın kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.
Euroleague'de Zalgiris Kaunas ve Barcelona ile 6 yıllık tecrübesi bulunan yıldız isim, geçtiğimiz sezon maç başına 5.3 sayı ve 2.7 asist ortalamaları yakaladı.
THY EuroLeague ekibi Maccabi Tel Aviv, Jokubaitis ile 1 yılı opsiyonlu toplam 3 yıllığına anlaştı.
Açıklamanın kısa süre içerisinde duyurulması bekleniyor.
Euroleague'de Zalgiris Kaunas ve Barcelona ile 6 yıllık tecrübesi bulunan yıldız isim, geçtiğimiz sezon maç başına 5.3 sayı ve 2.7 asist ortalamaları yakaladı.
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