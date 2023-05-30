Rodinei: "Jesus'un şakası yoktur!"

Flamengo'da Jorge Jesus ile birlikte çalışan Rodinei, Portekizli teknik adamla ilgili konuştu. Brezilyalı oyuncu, Jesus'un farklı yöntemleri olduğunu ve antrenmanlarda çok şey istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Rodinei: 'Jesus'un şakası yoktur!'
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30 Mayıs 2023 18:33
Flamengo'da Jorge Jesus ile bir yıl birlikte çalışan Rodinei, Portekizli teknik adam hakkında açıklamalarda bulundu.

Şu anda Olympiakos'ta forma giyen Brezilyalı oyuncu, Jesus için, "Jesus'un farklı bir metodolojisi var ve her yönden farklı. Antremanlarda hiç şakası yoktur, çok serttir ve çok şey ister." ifadelerini kullandı.

Rodinei, Jesus yönetiminde Flamengo'da yapılan ilk antrenmanı unutamadığını da söyledi ve, "Jesus ile yaptığım ilk antrenmanda, hemen alanı daraltmak yerine forvetin topu almasını bekliyordum. Düdüğü çaldı ve "Lanet olsun. Yürüyor musun, oynuyor musun? Sen futbol oynamayı nereden öğrendin?" dedi. Bu ilk antrenmanda yaşandı. Ben de "Sorun yaşayacağız" diye düşündüm" şeklinde konuştu.

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