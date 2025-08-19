Houston Rockets yıldızı Kevin Durant, takımıyla yeni bir kontrat uzatmasına artık uygun durumda ve bu anlaşmanın şartları yavaş yavaş şekillenmeye başladı.Spotrac'tan Keith Smith'in aktardığına göre, Durant ile Rockets, oyuncunun mevcut sözleşmesinin son yılına girmiş olması nedeniyle 30 Haziran'a kadar kontrat uzatması için masaya oturabilir. NBA'in "38 yaş üstü kuralı" gereği, 36 yaşındaki forvet en fazla mevcut kontratına eklenebilecek iki yıllık bir uzatma imzalayabiliyor.Smith'in projeksiyonuna göre Durant, maksimum şartlarda imzalayacağı iki yıllık bir uzatma ile 120,4 milyon dolar kazanabilecek. Bu da Durant'ın Houston'daki toplam gelirini üç sezonda 175,1 milyon dolara çıkaracak. Bu yapılandırmaya göre Durant, 2026-27'de 57,9 milyon dolar, 2027-28'de ise 62,5 milyon dolar kazanacak.Ancak NBC Sports'un haberine göre Rockets, tam maksimum bedeli masaya koymaya sıcak bakmıyor. Lig kaynakları, iki yıllık ve toplamda 100 milyon dolara yakın – yıllık yaklaşık 50 milyon dolarlık – bir kontratın daha gerçekçi olacağını belirtiyor.ESPN'den Tim MacMahon, The Hoop Collective podcastinde Houston yönetiminin Durant için uzun vadeli maksimum bir kontrat konusunda "tamamen yüklenme" niyetinde olmadığını vurguladı. Kulübün sezonun nasıl şekilleneceğini gördükten sonra kesin kararını vermesi bekleniyor.Brian Windhorst ise Rockets genel menajeri Rafael Stone'un son yıllarda daha kısa vadeli sözleşmeleri tercih ettiğini hatırlatarak, Durant'a yüksek ama görece kısa bir anlaşma sunmanın hem bu stratejiyle uyumlu olacağını hem de kadro esnekliğini koruyacağını ifade etti.Durant, bu yaz yedi takımlı bir takas ile Houston'a katılmış ve Rockets, bu hamleyle genç oyuncular ve draft haklarının önemli bir kısmını elden çıkarmıştı. Bu hamle, Houston'ın "hemen kazanma" stratejisini işaret ederken; kulüp aynı zamanda Jabari Smith Jr., Tari Eason ve diğer genç yetenekler etrafında geleceği planlamayı da ihmal etmiyor.Önümüzdeki ay 37 yaşına girecek olan Durant, hala ligin en verimli skor opsiyonlarından biri konumunda. Geçtiğimiz sezon Phoenix formasıyla 26,6 sayı, 6 ribaund ve 4,2 asist ortalamaları yakalayan yıldız, %52,3 saha içi ve %43,1 üç sayı isabetiyle oynadı.Durant şu anda, Brooklyn Nets ile 2021'de imzaladığı dört yıllık 194 milyon dolarlık kontratının son yılına giriyor. Houston ile yapılacak uzatma görüşmelerinin seyri, kulübün kısa vadeli şampiyonluk hedefleriyle uzun vadeli kadro yapılanması arasındaki dengeyi belirleyecek.