Houston Rockets genel menajeri Rafael Stone, 2021 NBA Draft gecesinde Alperen Şengün için iki birinci tur hakkını takas etmelerinin sebebini açıkladı.Alperen, James Harden sonrası Rockets formasıyla All-Star olan ilk oyuncu olarak kulübün yüzü haline geldi. Jalen Green'in Kevin Durant karşılığında Phoenix Suns'a takas edilmesinin ardından ise Şengün'ün uzun vadede Houston'ın temel taşlarından biri olduğu daha da netleşti.Stone, yaptığı röportajda, Alperen'i neden özel bir oyuncu olarak gördüklerini ve onu Nikola Jokic ile Luka Doncic'in genç yaşta ulaştıkları seviyeye benzetmelerini anlattı:Alperen Şengün, 2024–25 sezonunda kariyerinde ilk kez All-Star seçildi ve sezonu 19,1 sayı, 10,3 ribaund ve 4,9 asist ortalamalarıyla tamamladı. Rockets, Thunder'a ağır korumalı iki seçim vererek Şengün'ü kadrosuna katmıştı; bu haklar hâlâ Oklahoma City'ye ulaşmış değil. Doncic'in 18 yaşında İspanya'da MVP olması gibi, Şengün de aynı yaşta Türkiye Ligi MVP'si unvanını kazandı. Oyun tarzı benzer olmasa da, NBA'e adım attığından beri Jokic benzetmeleri sıkça dile getiriliyor.