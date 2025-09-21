Robin van Persie'li Feyenoord'a son dakika şoku!

Hollanda Eredivisie'nin 6. hafta maçında Feyenoord, AZ Alkmaar'a konuk oldu.
AFAS Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı.
Feyenoord'un gollerini; 36. dakikada penaltıdan Sem Steijn, 56. dakikada Jordan Bos ve 78. dakikada Anis Hadj Moussa kaydetti.
AZ Alkmaar'ın gollerini ise 24. dakikada Ro Zangelo Daal, 51. dakikada Denso Kasius ve 90+8. dakikada penaltıdan Mexx Meerdink attı.
Feyenoord'da Anel Ahmedhodzic 90+8. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Robin van Persie yönetimindeki Feyenoord, ligde ilk puan kaybını yaşadı ve puanını 16'ya yükseltti. AZ Alkmaar ise 11 puana çıktı.
Hollanda Eredivisie'nin gelecek haftasında Feyenoord, Groningen deplasmanına gidecek. AZ Alkmaar, Zwolle'yi konuk edecek.