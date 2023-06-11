Robin Gosens: 'Taraftarımız gurur duyuyordur'

Interli futbolcu Robin Gosens, Manchester City'ye kaybettikleri maçın ardından konuştu.



Robin Gosens yaptığı açıklamada, "Çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bence acı verici çünkü aynı seviyede oynadık. 90 dakika City'den daha fazla gol atma şansımız vardı. Bence taraftarımız bizimle gurur duyuyordur ama kaybettiğiniz zaman bunun bir anlamı olmuyor." dedi.



Ayrıca, "Finale kalmak büyük bir başarıydı ama bu kimsenin umurunda değil. Buraya kazanmak için geldik, bugün bir başarıdan bahsedemeyiz." ifadelerini kullandı.





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