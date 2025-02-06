Rizesporlu Taha Şahin'den Montella'ya mesaj

Fenerbahçe alt yapısında futbola başlayan Muhammet Taha Şahin, Gökhan Gönül ve Okan Buruk için itiraflarda bulundu. Genç futbolcu, Süper Lig'deki en'lerini de açıkladı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki sağ bek, Montella'ya da mesaj gönderdi.



İşte genç futbolcunun açıklamaları şu şekilde;



"ŞU ANDA HEDEFLEDİĞİM YERDEYİM"



"Futbolu sokaklarda oynayarak geliştirdim. Ciddi olarak ilk adımı Fenerbahçe altyapısına başlayarak attım. Sonra Kasımpaşa ile devam eden bir hikayem var. Şu anda da hedeflediğim yerdeyim. Ama geliştikçe hedeflerimi yükseltiyorum."



"Futbolu meslek olarak lise yıllarında seçtim. Ailemin desteği çok büyük oldu. Şu anda Manisa'da üniversite okuyorum. Antrenörlük bölümünü bitirmeye gayret ediyorum ama yoğun maç temposunda gidip gelmek kolay olmuyor."



"GÖKHAN GÖNÜL BENZETMESİ YAPILIRDI, KENDİME HEP ONU ÖRNEK ALDIM"



"Küçüklüğümden beri bek olmak istiyordum. Sağ açık oynadığım dönemler de oldu. Asist yapmak çok güzel bir his. Fenerbahçe altyapısında başladığım için Gökhan Gönül benzetmesi çok yapılıyordu o dönemde. Gökhan Gönül Türkiye'de oynamış en iyi sağ beklerimizden biri. Ben de kendime hep onu örnek aldım."



"SÜPER LİG'İ BIRAKIP, 3. LİG'İ TERCİH ETTİM"



"Rizespor'a gelmek hayatımın dönüm noktası oldu diyebilirim ama bence daha önemli bir kararım var. Kasımpaşa'da A Takıma çıktığım dönemlerde sözleşme imzalayıp, sürekli orada kalma ihtimalim varken, oradan ayrılıp Aksaray'a 3. Lig'e dönmeyi tercih ettim. Kasımpaşa'da kalsam belki kiralık gidecektim ama Aksaray'a gidip sürekli oynamayı ve gelişmeyi tercih ettim. Kendime güvendim nitekim orada oynadım ve yükseldim. Bu kararıma kariyerimin dönüm noktası diyebilirim."







