Rizespor'da Galatasaray öncesi 2 cezalı!

Rizespor'un Kasımpaşa ile oynadığı maçta sarı kart gören Dal Varesanovic ve Samet Akaydin, Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rizespor'da Galatasaray öncesi 2 cezalı!
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09 Şubat 2025 15:37
Son güncelleme 09 Şubat 2025 15:39
Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelen Rizespor'da 2 futbolcu cezalı duruma düştü.

Karşılaşmaya kart sınırında çıkan Varesanovic, 23. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

Karadeniz ekibinde  Samet Akaydin da gördğünü sarı kartlarla birlikte gelecek hafta forma giyemeyecek.

Rizespor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Rizespor'da 2 oyuncu, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

"GHEZZAL CEZALI DEĞİL"

Rizespor'da Rachid Ghezzal da 55. dakikada sarı kart gördü ve yayıncı kuruluş Ghezzal'ın da cezalı duruma düştüğü bilgisini paylaştı. Ancak TRT Spor'un haberine göre, Ghezzal, gelecek hafta cezalı değil.

Ghezzal'ın geçtiğimiz hafta Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart iptal oldu ve kırmızı kart geçerli oldu. Bu nedenle Ghezzal'ın Kasımpaşa maçındaki kartı 3. sarı kartı oldu. 32 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta Galatasaray maçında forma giyebilecek.

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