Rize'de İsmail Kartal'dan büyük dokunuş

Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Rizespor maçında İsmail Kartal'ın sahaya sürdüğü oyuncuların performansı galibiyette önemli rol oynadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Rize'de İsmail Kartal'dan büyük dokunuş
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17 Şubat 2024 23:24
Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Rizespor maçında İsmail Kartal'ın sahaya sürdüğü oyuncuların performansı galibiyette önemli rol oynadı.

1-0 geride girilen devre arasında Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'yi oyuna alan İsmail Kartal, 3 oyuncusundan da skor katkısı almayı başardı.

Maçı; Serdar Dursun 1 gol, İrfan Can Kahveci 1 gol ve 1 asist, Mert Hakan Yandaş ise 1 asist ile tamamladı.

Öte yandan devre arasında Serdar Dursun ve Edin Dzeko'yu forvet hattında birlikte kullanan İsmail Kartal, Dzeko'nun gol atmasıyla yaptığı tüm hamlelerden yüksek verim almış oldu.
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