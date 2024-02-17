Rize'de İsmail Kartal'dan büyük dokunuş

Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı Rizespor maçında İsmail Kartal'ın sahaya sürdüğü oyuncuların performansı galibiyette önemli rol oynadı.
1-0 geride girilen devre arasında Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'yi oyuna alan İsmail Kartal, 3 oyuncusundan da skor katkısı almayı başardı.
Maçı; Serdar Dursun 1 gol, İrfan Can Kahveci 1 gol ve 1 asist, Mert Hakan Yandaş ise 1 asist ile tamamladı.
Öte yandan devre arasında Serdar Dursun ve Edin Dzeko'yu forvet hattında birlikte kullanan İsmail Kartal, Dzeko'nun gol atmasıyla yaptığı tüm hamlelerden yüksek verim almış oldu.
1-0 geride girilen devre arasında Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'yi oyuna alan İsmail Kartal, 3 oyuncusundan da skor katkısı almayı başardı.
Maçı; Serdar Dursun 1 gol, İrfan Can Kahveci 1 gol ve 1 asist, Mert Hakan Yandaş ise 1 asist ile tamamladı.
Öte yandan devre arasında Serdar Dursun ve Edin Dzeko'yu forvet hattında birlikte kullanan İsmail Kartal, Dzeko'nun gol atmasıyla yaptığı tüm hamlelerden yüksek verim almış oldu.