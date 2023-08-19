Süper Lig 2. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi.



Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.



Çaykur Rizespor'da Oğuz Aydın 67. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Ömer Erdoğan'ın takımı Alanyaspor, ligdeki ilk puanını kaybetti. Akdeniz ekibi, İlk hafta maçında Başakşehir'i 2-0 mağlup etmişti.



İlhan Palut'un çalıştırdığı Rizespor ise bu sezon ilk kez puanla tanıştı. İlk hafta maçında Adana Demir'e 2-1 mağlup olmuşlardı.



Ligin bir sonraki haftasında Alanya, Hatayspor'u konuk edecek. Rizespor ise Trabzonspor'a konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



1. dakikada sol taraftan Yusuf Özdemir'in sol kenardan ceza sahası içine uzun taç atışında, savunmanın hatasından yararlanan Eduardo'nun yerden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan, topu ayakları ile çelmeyi başardı.



32. dakikada Olavoyin'in sol çapraza yerden pasında, Zeqiri'nin topu kontrol edip ceza sahası içine girdikten sonra plase vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran, sağ direk dibinde yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.



34. dakikada sol taç çizgisinde topla buluşan Halil İbrahim Pehlivan'ın kaleyi görüp uzak mesafeden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direk dibinden auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.



