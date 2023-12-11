Rıza Çalımbay: "Bu kadroyu kuranı tebrik ederim"

Beşiktaş teknik direktörü Rıza Çalımbay, kaybedilen derbi sonrasında başkan Hasan Arat ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Rıza Çalımbay: 'Bu kadroyu kuranı tebrik ederim'
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11 Aralık 2023 10:22
Son güncelleme 11 Aralık 2023 10:27
Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisi sonrası derin bir sessizlik ve üzüntü hakim. Fenerbahçe karşısında alınan yenilgi sonrası çiçeği burnunda başkan Hasan Arat, teknik direktör Rıza Çalımbay ile bir görüşme gerçekleştirdi.

"TEBRİK ETMEM LAZIM"

Bu görüşmede tecrübeli teknik adamın sitemkar sözler sarf ettiği öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre; Rıza Çalımbay'ın 3-1'lik Fenerbahçe yenilgisiyle ilgili olarak başkan Arat'a, "Bu takım en fazla bu kadar oynar. Bu kadroyu kuranları tebrik etmek lazım!" dedi.

Başkan Hasan Arat ise Rıza Çalımbay'a devre arasını işaret etti ve gerekli hamlelerin devre arasında yapılacağını söyledi. Siyah-Beyazlı kulüpte Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetimi zor günler bekliyor.

Sakatlık problemlerinin devam etmesi ve Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımlara gidecek oyuncu sayısının fazla olması nedeniyle yeni yönetimin futbol takımını ayağa kaldırmak için yoğun bir mesai harcaması gerekecek. 

 
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