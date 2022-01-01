Rivers: "Embiid biraz Hakeem, biraz da Garnett!"

Philadelphia 76ers koçu Doc Rivers, Joel Embiid'in NBA efsaneleri Hakeem Olajuwon ve Kevin Garnett'in bir karışımı olduğunu söyledi.



Muhabirlerle yaptığı bir sohbette Rivers, Embiid'i eski oyuncusu Garnett ve Houston Rockets efsanesi Olajuwon ile karşılaştırdı:



"Bazen koçluk yaptığım ve çevresinde bulunduğum farklı adamlar ve pivotlar hakkında konuşuruz. Oyuncu olarak David Robinson ve Patrick Ewing ile beraberdim. Kevin Garnett'e de koçluk yapmıştım ve her zaman Joel'in biraz Olajuwon ve biraz da Garnett'in karışımı olduğunu söylerim. Bu müthiş bir kombinasyon.



Joel'i farklı kılan şey, üç sayı çizgisine de gidebilmesi. Joel Embiid o. Kendine has bir oyuncu.



Ayrıca topu getiren adamımız da olabiliyor. Geçen yıl buraya geldiğimde de söylemiştim; iyi olduğunu biliyordum, ama tüm bunları yapabildiğinden hiç haberim yoktu. Gerçekten.



Bize karşı bir maçı vardı, benim Los Angeles'ta olduğum dönemdi sanırım, bizi mahvetmişti. O zaman bile bunları yapabildiğini bilmiyordum. İnanılmaz cidden."



Embiid bu sezon 28.0 sayı, 10.6 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları ile oynuyor.



