Rıdvan Dilmen: "Trabzonspor'un şampiyonluğu mümkün değil"

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un gündemini yorumladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Rıdvan Dilmen: 'Trabzonspor'un şampiyonluğu mümkün değil'
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28 Aralık 2020 21:57
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un Süper Lig'deki durumunu NTV'de değerlendirdi.

Bordo - mavililerin şampiyonluk yarışında olamayacağını dile getiren Dilmen, "Trabzonspor'un kadrosu şampiyonluğa oynayacak bir kadro değil. Ligin vasat takımlarından bir tanesi. Mümkün değil şampiyonluk yarışında olması. Kadro yapılarına baktığımızda Trabzonspor, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın gerisinde. Antep'i belki geçer, o da forma geçer." dedi.



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