Ricardo Sa Pinto: "5. sıra için yarıştayız"

Gaziantep Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Ankaragücü maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ricardo Sa Pinto: '5. sıra için yarıştayız'
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29 Nisan 2021 23:48
Gaziantep Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Süper Lig'in 38. haftasında MKE Ankaragücü'nü deplasmanda 1-0 yendikleri maçta aldıkları 3 puanla ligi 5. sırada bitirme hedeflerini devam ettirdiklerini söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Sa Pinto, zorlu bir rakibe karşı mücadele ettiklerini belirterek, "Rakibimiz zor durumda ve puana ihtiyaçları vardı. Aldığımız 3 puanla ligi 5. sırada bitirme hedefiyle yarışta kaldık. Biz bugün kazanmak zorundaydık. Çok zorlu bir süreçten geçtik. Daha önceki maçlarda küçük detaylar hep bize karşıydı. Takımımız mental olarak çok güçlü ve bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Kazanmak için çıktık ve 3 puanı aldığımız için çok mutluyuz. MKE Ankaragücü'nü de tebrik ediyorum, çok mücadele ettiler. Bugün hem takımımızı hem rakibimizi hem de hakemleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



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