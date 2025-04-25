Reeder Samsunspor, Sipay Bodrumspor'a konuk olacak

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında cumartesi günü deplasmanda Sipay Bodrumspor ile karşılaşacak. Grey Beton Bodrum Part Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 51 puanla 3. sırada girdi.
Son dört haftada sahadan mağlup ayrılan Samsun ekibi, Sipay Bodrumspor yenerek kötü gidişi durdurmak istiyor.
Karadeniz ekibinde sakatlıkları sone eren Youssef Ait Bennasser ve Celil Yüksel'in durumu maç saatinde belli olacak.
Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Samsunspor, haftaya 51 puanla 3. sırada girdi.
Son dört haftada sahadan mağlup ayrılan Samsun ekibi, Sipay Bodrumspor yenerek kötü gidişi durdurmak istiyor.
Karadeniz ekibinde sakatlıkları sone eren Youssef Ait Bennasser ve Celil Yüksel'in durumu maç saatinde belli olacak.