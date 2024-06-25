Los Angeles Lakers'ın yeni koçu JJ Redick, hiçbir koçluk tecrübesi olmadan Lakers'a koçluk yapacağıyla ilgili genel eleştirilere değindi.



Lakers'ın yeni başantrenörü olarak ilk basın toplantısına çıkan Redick, deneyimsizliğiyle ilgili endişeler hakkında konuştu.



Redick, bir muhabirin kendisini eleştirenlerden haberdar olup olmadığına ve takımın bir sonraki başantrenörü olma konusundaki "yanlış kanıları" ortadan kaldırmayı hedefleyip hedeflemediğine dair sorusuna şu yanıtı verdi:



"Daha önce NBA'de hiç antrenörlük yapmadım. Haberiniz var mı bilmiyorum (sarkastik şekilde). Bu gayet makul bir soru ve benim için söylenen her şeyi kesinlikle duydum. Sosyal medyada konuşulan bir figür olmam açısından benim için gerçekten ilginç bir altı haftalık süreç oldu.



Ancak sorularınıza pek iyi bir cevabım yok çünkü gerçekten umurumda değil. Dürüst olmak gerekirse ben sadece Lakers'a koçluk yapmak istiyorum. Hiçbir şeyi dağıtmak istemiyorum. Gerçekten. NBA'de büyük bir koç olmak ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum. Oyuncularımın kariyerlerini en üst düzeye taşımalarını istiyorum. Umursadığım tek şey bu."



"PODCAST'İ BIRAKTIM"



Redick ayrıca LeBron James'le yaptığı podcast de dahil olmak üzere medyadaki rollerinin sona erdiğini de belirtti:



"Şimdilik, ki umarım bu çok çok uzun bir süre olur, içerik üretme alanından kendimi aforoz etmiş durumdayım. Yani podcast yapmayacağım."



"LeBRON'DAN TAVSİYE ALMADIM"



Redick son olarak, arkadaşı olarak bahsettiği James ile koçluk için yaptığı görüşmeler sırasında mesafelerini koruduklarını da sözlerine ekledi:



"Bana hiçbir tavsiyede bulunmadı. LeBron ve ben, bana iş teklif edildikten yaklaşık 30 dakika sonrasına dek bu iş hakkında konuşmamıştık. Ve bunu kasıtlı bir şekilde yapmıştık."



Lakers'ın, Redick'in koçluk alanındaki başarı potansiyelini kendi bünyesinde Pat Riley ve Erik Spoelstra gibi isimlerle karşılaştırdığı iddia ediliyordu.





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