Eski NBA oyuncusu JJ Redick, Washington Wizards'ın takas arayışında olduğu yeni oyuncusu Chris Paul için en uygun ekibin Los Angeles Lakers olduğunu söyledi.



Bradley Beal takasında Wizards'a gönderilen ve Washington'da kalması beklenmeyen CP3 için radarda, ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre hem Lakers hem de LA Clippers yer alıyordu.



Paul'un geçmişte Clippers'ta takım arkadaşı olan Redick, 'The Old Man & The Three' isimli podcast'inde 38 yaşındaki oyuncu için Lakers'ın daha iyi bir seçenek olduğunu belirtti:



"Bana göre Lakers, Chris Paul için daha uygun. Lakers olsaydım, öncelikli işim Rui Hachimura ve Austin Reaves'i takımda tutmak olurdu. Öncelikle oradan başlayalım.



Chris'in zeka düzeyini ve LeBron'un (James) Anthony Davis ile ikili oyun oynama becerisini düşündüğümüzde, ben Chris olsam 'Hangi takımda şampiyon olma şansım daha yüksek?' sorusunu kendime sorardım. Bana bu şansı, özellikle de gelecek yıl Clippers'tan çok Lakers sunacak gibi geliyor."



Wizards'ın anlaşmayı üç takımlı bir takasa genişletmek ve Paul'u şampiyonluk mücadelesi veren bir takıma göndermek için seçenekleri araştırdığı da söylenirken, Wojnarowski bunların gerçekleşmemesi durumunda CP3'nin takımda kalabileceğini de söylemişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ