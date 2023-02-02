New York Knicks forveti Cam Reddish'in, aldığı sürenin yetersizliğiyle ilgili Knicks'in yardımcı antrenörlerine "hoşnutsuzluğunu ifade ettiği" iddia edildi.



New York ekibinin, tüm sezon boyunca takas piyasasında yer alan ve rotasyona girme konusunda sıkıntı yaşayan Reddish'i, sezon sonunda serbest kalacak olması sebebiyle 9 Şubat'taki son takas gününden önce takas etmesi bekleniyor.



SNY'den Ian Bagley ise, Reddish'in benchte oturması konusunda koç Tom Thibodeau'ya karşı olan hoşnutsuzluğunu yardımcı antrenörlere ifade ettiğini şu sözlerle açıkladı:



"Grimes normal rotasyona döndüğünde, Reddish'in dakikaları ve rolü azalmıştı ve 4 Aralık'ta rotasyondan tamamen çıkmıştı. O gece Knicks, Cavs'i yenmişti ve sezonun seyrini değiştiren sekiz maçlık galibiyet serisinin de başlangıcı olmuştu.



4 Aralık'taki o maçtan önce Reddish, konuyu bilen kişilerin iddiasına göre, Knicks'teki bir yardımcı koça Thibodeau'nun onu kullanma şekliyle ilgili hoşnutsuzluğunu dile getirmişti. Reddish, bu hoşnutsuzluğu ifade ettiğinden beri hiç oynamadı."



23 yaşındaki oyuncu, bu sezon forma giydiği 20 maçta 8.4 sayı ortalamasına sahip.





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