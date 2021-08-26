Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali için geri sayım başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile Drift Otomobil Sporları Kulübü ortaklığıyla 29 Ağustos Pazar günü düzenlenecek Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali, Bursa'da gerçekleştirilecek.



Red Bull açıklamasına göre sezonun 7. yarışında 23 sporcu, Yunuseli Havalimanı'nda otomobilleri ile zirve mücadelesi verecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen ünlü Red Bull sporcusu Abdo Feghali, 2008 yılından beri Red Bull Car Park Drift düzenlediklerini belirterek,"Türkiye'de üçüncü kez bu heyecanı yaşayacağız. Red Bull Car Park Drift'i Türkiye'ye getirdiğimiz için çok mutluyum. Özellikle iki sene önce dünya finalini yaptığımız sırada Türkiye'deki birçok drift tutkununun bu organizasyonu ne kadar çok sevdiğini yakından görme fırsatı bulduk. Bu nedenle Türkiye'de olmayı ve buradaki drift sporcularıyla bir araya gelmeyi seviyorum. Umarım bu sene de, yine heyecanlı bir organizasyon sonunda Türkiye şampiyonunu belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.



Finali canlı izlemek isteyenler, etkinlik biletlerini Biletix web sitesinden alabilecek.



