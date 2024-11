Recep Karatepe'den derbi açıklaması

Trendyol 1. Lig'de son 6 haftada 4 puan alan Gençlerbirliği, başkent derbisinde MKE Ankaragücü'nü yenerek "yeni başlangıç" yapmak istiyor.



Ligin 13. haftasında cumartesi başkent derbisi heyecanı yaşanacak. Gençlerbirliği ile MKE Ankaragücü arasında Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.



Derbiye ev sahipliği yapacak Gençlerbirliği'nde teknik direktör Recep Karatepe, karşılaşma öncesi Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Karatepe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada sakatlığı bulunan oyuncuların da iyileşmesiyle verimli bir hazırlık dönemi geçirdiklerinin altını çizdi.



Gençlerbirliği ve MKE Ankaragücü'nün hem "ezeli rakip" hem de "ebedi dost" olduğunu anlatan Karatepe, "Bu derbiye baktığımızda 100 yıllık iki kulüpten bahsediyoruz. Türk futboluna çok büyük hizmetler vermiş, Ankara'nın iki güzide kulübü. Olmaları gereken yer Süper Lig. Ancak önemli olan, bu iki güzide kulübün yine aynı motivasyonla Ankaralı futbolseverlere güzel bir müsabaka izletmesi." diye konuştu.



Uğur Okulları İstanbulspor maçında geri dönüşe imza attıklarını, Şanlıurfaspor deplasmanında ise kazanmaya yakınken kırmızı kart sonrası yaşanan konsantrasyon eksikliğiyle mağlup olduklarını dile getiren Karatepe, "Her zaman seri yakalamayı amaçlıyoruz. Şanlıurfaspor maçını da alsaydık seriyi tekrar başlatacaktık. (Ankaragücü maçı) Bizim için diğer karşılaşmalardan çok büyük farkı olan bir maç değil. Kazanmak için çıkacağımız bir maç. Bu maçın Ankara derbisi olması önemli ama bizim için karşılaşmadan kazanarak çıkmak çok daha değerli." ifadelerini kullandı.



Seyirci desteğinin önemine işaret eden Karatepe, kırmızı-siyahlı taraftarları maça davet ederek şunları söyledi:



"Gençlerbirliği taraftarlarının desteğine çok ihtiyacımız var. Desteklerini ekstra güç olarak bize versinler isterim. 100 yıllık kulüplerden bahsediyoruz. Bunlar binlerce oyuncunun ve hocanın, yüzlerce yöneticinin değiştiği kulüpler. Burada aslolan geçmişten geleceğe devam eden taraftarlık ve o aidiyet duygusu. Bu karşılıksız bir sevgi. İstanbulspor maçında verdikleri destek gibi takımımızın her zaman arkasında '12. oyuncu' olarak bizlerle olurlarsa biz de çok iyi bir sonuçla onlara galibiyet armağan etmek istiyoruz. Bunun da böyle olacağına inanıyorum. Çünkü onların gücü her zaman bize artı destek olmuştur."



"Yeni kurulan bir takımız"



Karatepe, Gençlerbirliği'nin bu sezonki inişli çıkışlı performansı ve gol yollarında sorun yaşamasıyla ilgili soru üzerine yeni kurulan bir takım olduklarına dikkati çekerek, "15'e yakın transfer yaptık. Bu oyuncularla yeni oluşum içindeyiz. İyi bir takım çıkarmaya çalışıyoruz. 12 haftalık periyotta da takım olma konusunda yol kat ettiğimizi düşünüyoruz. Bazen sonuçlar istediğimiz gibi olmadı fakat bu oluşum devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.



Sezona iyi başladıklarını ve takım savunmasını oturttuklarını aktaran Karatepe, takım kaptanı Yasin Güreler ile Amilton'un sakatlanmasıyla "kırılma" yaşadıklarını kaydetti.



Amed Sportif Faaliyetler maçıyla daha çok önde oynayan bir takım haline geldiklerini, gol beklentisini artırdıklarını ancak bunu skora yansıtamadıklarını belirten Karatepe, ekstra çalışarak olumsuz gol istatistiğini değiştirmek istediklerini ifade etti.



"Oyuncularımla gurur duyuyorum"



Recep Karatepe, "MKE Ankaragücü maçı öncesi baskı hissediyor musunuz?" sorusuna, "Ben kesinlikle baskı hissetmiyorum. Oyuncularım da hissetmiyor, her maçımıza yüksek motivasyonla çıkıyorlar. Hep yüksek tempoyla oynadık. 1. Lig'deki maçlarımızın çoğunda izleyenler 'Süper Lig ayarında oynanan maçlar' değerlendirmesi yapıyordu. Çünkü biz tempoyu yüksek tutmaya çalışan bir takımız. Tecrübeli oyuncularımız da var. Bu baskıları kaldırabilecek oyuncular. O anlamda da herhangi bir baskı hissettiklerini düşünmüyorum. Tam tersine birbirlerini destekleyerek, takıma aidiyetlerini göstererek bu baskıyı bertaraf edebilirler." yanıtını verdi.



Kulüpte yaşanan ekonomik sorunların futbolcuların performansını etkileyip etkilemediğiyle ilgili ise Karatepe, şöyle konuştu:



"Aslında bu konuya Gençlerbirliği özelinde değil, Türkiye'deki kulüplerin yüzde 80'inin yaşadığı sorunlar olarak bakıyorum. Umuyorum o işler kısa zamanda çözülecek. Başkanımız ve yönetim, bu konuda çok özverili bir çalışma gerçekleştiriyor. Şu anda zaten ligde bir kopma yok. Beni sevindiren oyuncularımın, herhangi bir olumsuzluğu saha ve saha dışı olarak ayırabilmesi. Şu ana kadar da her maçımızda onlarla bu anlamda gurur duydum. Onlara her maçtan sonra çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerekli mücadeleyi fazlasıyla veriyorlar. Bunlardan etkilenmeden iş ve diğer olumsuzlukları birbirinden tamamen ayırmış bir takım var. Doğru karakterlerden kurmuş olduğum bir takım var. Bunun da meyvesini ileriki maçlarda çok fazlasıyla göreceğimize inanıyorum."



Takımın hedefiyle ilgili de konuşan Karatepe, "Bu sene 20 takımlı ve yüksek bütçelerle kurulan, önemli camiaların olduğu 1. Lig var. Geçmiş yıllara nazaran çok daha zor olduğunu biliyorduk. Hedefimiz, Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e çıkması. Olursa direkt, olmazsa play-off'tan bir şekilde bunu yakalamamız lazım. Ama hem bütçe hem de takım oyuncuları anlamında istikrarlı, sürdürülebilir bir Gençlerbirliği Kulübü olması lazım. Bizim ilk hedefimiz, bu sürdürülebilirliği sezon sonuna kadar taşımak. Bunu en azından play-off'la taçlandırıp oradan Süper Lig'e adım atmak." şeklinde konuştu.



Trendyol 1. Lig'de geride kalan 12 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, 15 puanla 15. sırada yer alıyor.