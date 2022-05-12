İspanya La Liga'da Real Sociedad, sahasında Cadiz ile karşı karşı karşıya geldi. Reale Arena'da oynanan karşılaşmayı Real Sociedad, 3-0'lık skorla kazandı.
Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Alexander Sörloth, 53. dakikada penaltıdan Adnan Januzaj ve 90+6. dakikada penaltıdan Portu kaydetti.
Bu sonucun ardından Real Sociedaed, 4 hafta sonra kazandı ve puanını 59'a yükseltti. Cadiz ise 35 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Real Sociedad, Villarreal deplasmanına gidecek. Cadiz, sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.
Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Alexander Sörloth, 53. dakikada penaltıdan Adnan Januzaj ve 90+6. dakikada penaltıdan Portu kaydetti.
Bu sonucun ardından Real Sociedaed, 4 hafta sonra kazandı ve puanını 59'a yükseltti. Cadiz ise 35 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Real Sociedad, Villarreal deplasmanına gidecek. Cadiz, sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.
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