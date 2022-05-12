İspanya La Liga'da Real Sociedad, sahasında Cadiz ile karşı karşı karşıya geldi. Reale Arena'da oynanan karşılaşmayı Real Sociedad, 3-0'lık skorla kazandı.



Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Alexander Sörloth, 53. dakikada penaltıdan Adnan Januzaj ve 90+6. dakikada penaltıdan Portu kaydetti.



Bu sonucun ardından Real Sociedaed, 4 hafta sonra kazandı ve puanını 59'a yükseltti. Cadiz ise 35 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Real Sociedad, Villarreal deplasmanına gidecek. Cadiz, sahasında Real Madrid'i ağırlayacak.





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