İspanya La Liga'nın 25. haftasında Real Sociedad, Leganes'i konuk etti.



Reale Arena'da oynanan maçı ev sahibi 3-0 kazandı.



Real Sociedad'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Arsen Zakharyan, 48. dakikada Takefusa Kubo ve 80. dakikada Jon Ander Olasagasti kaydetti.



Bu sonuçla birlikte 34 puana yükselen Real Sociedad, 8. sıraya yerleşti. 24 puanda kalan Leganes ise 16. sırada konumlandı.



La Liga'da bir sonraki hafta Real Sociedad, Barcelona'ya konuk olacak. Leganes ise Getafe'yi ağırlayacak.



















