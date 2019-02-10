Real Madrid, Atletico Madrid'i deplasmanda 3-1 yenerek hem rakibinin yenilmezlik serisine son verdi hem de lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. Toplam 4 golün atıldığını maçın özetini izliyoruzSporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Real Madrid'in Atletico'ya "3" attığı maçın özeti
Real Madrid, Atletico Madrid'i deplasmanda 3-1 yenerek rakibinin yenilmezlik serisine son verdi.
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10 Şubat 2019 17:15
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- Takımlar O G B M A Y Av P
- 1. Başakşehir 21 13 6 2 32 11 21 45
- 2. Galatasaray 20 10 6 4 38 22 16 36
- 3. Beşiktaş 21 10 6 5 40 26 14 36
- 4. Malatyaspor 21 9 7 5 33 23 10 34
- 5. Trabzonspor 20 9 6 5 36 27 9 33
- 6. Konyaspor 21 8 9 4 28 22 6 33
- 7. Kasımpaşa 20 9 2 9 38 34 4 29
- 8. Antalyaspor 21 8 5 8 22 30 -8 29
- 9. Sivasspor 20 7 7 6 28 27 1 28
- 10. Göztepe 21 8 1 12 23 27 -4 25
- 11. Alanyaspor 21 7 4 10 20 26 -6 25
- 12. Kayserispor 21 6 7 8 18 27 -9 25
- 13. Bursaspor 21 4 12 5 19 21 -2 24
- 14. Fenerbahçe 21 5 8 8 22 28 -6 23
- 15. Çaykur Rizespor 21 4 10 7 25 30 -5 22
- 16. Ankaragücü 20 6 2 12 17 35 -18 20
- 17. Erzurum BB 21 3 9 9 19 27 -8 18
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