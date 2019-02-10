  •  
    Ersun Yanal MESAJI verdi; "Olmayacaklar"
  •  
    Tolgay da çok şaşırttı! Hiç, hiç, hiç ve yine yok
  •  
    Seyrantepe'ye 10 ekip! İki yıldıza yakın markaj
  •  
    Kayseri maçının sonrası Soldado'ya yeni FATURA
  •  
    Çelikler'in Burak Yılmaz iddiası: Bundan sonra...

Real Madrid'in Atletico'ya "3" attığı maçın özeti

Real Madrid, Atletico Madrid'i deplasmanda 3-1 yenerek rakibinin yenilmezlik serisine son verdi.

Kaynak: Sporx.com
Real Madrid'in Atletico'ya '3' attığı maçın özeti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Şubat 2019 17:15
Real Madrid, Atletico Madrid'i deplasmanda 3-1 yenerek hem rakibinin yenilmezlik serisine son verdi hem de lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. Toplam 4 golün atıldığını maçın özetini izliyoruz
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için