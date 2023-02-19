Real Madrid zorlu deplasmanı ikinci yarıda geçti

La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna'yı 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Real Madrid zorlu deplasmanı ikinci yarıda geçti
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19 Şubat 2023 00:59
La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid, deplasmanda Osasuna'ya konuk oldu.

Estadio El Sadar'da oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısında Real Madrid gol bulmak için yoğun çabaya girdi ancak pozisyon bulmakta zorlandı. 78. dakikaya gelindiğinde ise Valverde fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi. 90+3'e gelindiğinde ise Asensio skoru 2-0'a getirerek sonucu belirledi.

Bu sonuçla Real Madrid, 51 puana yükselerek lider Barcelona'yı takibini sürdürdü. Osasuna ise 30 puanda kaldı.

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