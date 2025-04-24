Real Madrid'e Camavinga'dan kötü haber!

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Eduado Camavinga, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'e Camavinga'dan kötü haber!
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24 Nisan 2025 13:48
Real Madrid'e sakatlığı bulunan Eduado Camavinga'dan kötü haber geldi.

Fransız futbolcu, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.

Camavinga'nın 14 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nı da kaçırması bekleniyor.

Real Madrid'de bu sezon 34 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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