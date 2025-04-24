Real Madrid'e Camavinga'dan kötü haber!

Real Madrid'e sakatlığı bulunan Eduado Camavinga'dan kötü haber geldi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fransız futbolcu, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.
Camavinga'nın 14 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nı da kaçırması bekleniyor.
Real Madrid'de bu sezon 34 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Fransız futbolcu, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek.
Camavinga'nın 14 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nı da kaçırması bekleniyor.
Real Madrid'de bu sezon 34 maçta süre bulan 22 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.