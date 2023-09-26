Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'i Las Palmas maçının kadrosuna alacağını açıklamasından yalnızca 1.5 saat sonra flaş bir sakatlık haberi geldi.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra antrenmanda sakatlanan ve geri dönmeye hazırlanan Arda Güler, Las Palmas maçından önceki son antrenmanda yeniden sakatlandı.
Milli oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid antrenmanı sırasında tekrar sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı.
REAL MADRİD'DEN AÇIKLAMA
Real Madrid Kulübü, 18 yaşındaki Arda Güler'in sol arka adalesinden sakatlandığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol bacağında rectus femoris kasında sakatlık teşhisi konuldu." ifadeleri kullanıldı.
İlk teşhislere göre Arda Güler'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği ortaya çıktı.
Yaz döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda, takımın sezon öncesi ABD'de yaptığı kampta sakatlanmış ve 14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı geçirmişti.
Yaklaşık iki ay süren sakatlıktan yeni çıkan Arda Güler, 21 Eylül'de takımla antrenmanlara başlamıştı.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra antrenmanda sakatlanan ve geri dönmeye hazırlanan Arda Güler, Las Palmas maçından önceki son antrenmanda yeniden sakatlandı.
Milli oyuncumuz Arda Güler, Real Madrid antrenmanı sırasında tekrar sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı.
REAL MADRİD'DEN AÇIKLAMA
Real Madrid Kulübü, 18 yaşındaki Arda Güler'in sol arka adalesinden sakatlandığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol bacağında rectus femoris kasında sakatlık teşhisi konuldu." ifadeleri kullanıldı.
İlk teşhislere göre Arda Güler'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği ortaya çıktı.
CARLO ANCELOTTI, ARDA'YI BEKLİYORDUTeknik direktör Carlo Ancelotti ise bugünkü antrenmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Arda sakatlıktan iyi bir şekilde çıktı. İyi durumda ve şu anda oynamaya hazır." diyerek milli futbolcuyu yarınki Las Palmas maçında kadroya alabileceğinin sinyalini vermişti.
Yaz döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda, takımın sezon öncesi ABD'de yaptığı kampta sakatlanmış ve 14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı geçirmişti.
Yaklaşık iki ay süren sakatlıktan yeni çıkan Arda Güler, 21 Eylül'de takımla antrenmanlara başlamıştı.