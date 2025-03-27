Real Madrid'de Luka Modric kararı!

Real Madrid, daha düşük maaşı kabul etmesi durumunda Luka Modric ile yeni sözleşme imzalamak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'de Luka Modric kararı!
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27 Mart 2025 22:43
Real Madrid, eylül ayında 40 yaşına girecek Luka Modric ile devam etmek istiyor.

Cadena SER'de yer alan habere göre, İspanyol devi, Modric ile yeni sözleşme imzalamaya sıcak bakıyor.

Luka Modric'in maaşında indirime gitmesi durumunda Real Madrid'in Hırvat yıldızla yeni sözleşme imzalamak istediği belirtildi.

Kariyerini Real Madri'de sonlandırmak isteyen deneyimli yıldız da yeni sözleşmeye sıcak bakıyor.

2012 yılından bu yana Real Madrid forması giyen Hırvat yıldız, İspanyol devinde 579 maça çıktı ve 43 gol, 93 asistlik performans ortaya koydu. Modric, Real Madrid ile 28 kupa kazanma başarısı gösterdi.

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